Беглов и ресторатор Мнацаканов встретятся для решения проблем отрасли

Как стало известно редакции Санкт-Петербург.ру, после обращения известного ресторатора Арама Мнацаканова к Беглову по факту законодательного ограничения работы ресторанов и кафе, в смольном оперативно отреагировали на проблемы бизнеса. Уже сегодня, 9 декабря, должна состояться встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и ресторатора Арама Мнацаканова.

Ресторатор заявил, что данные меры неприемлемы и выразил надежду на то, что Смольный и бизнесмены смогут найти компромисс. В сложившейся ситуации многие рестораторы пытаются, объединив усилия, отстоять право на работу заведений.

Напомним, с 4 по 10 января ресторанам запрещено осуществлять приме гостей в период с 19:00 до 6:00. Власти дали разверзшие на работу только точкам питания при предприятиях, а также расположенным на вокзалах, в аэропортах. Остальные заведения могут доставлять еду и работать на вынос.