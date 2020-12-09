В Смольном рассказали, как общепит может работать в праздники

Власти Санкт-Петербурга сообщили, как рестораторы города могут осуществлять работу в новогодние праздники в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В смольном рассказали о 4 возможных вариантах работы.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, рестораны имеют возможность присоединится к ярмаркам. Помимо этого, они могут также устанавливать уличную мебель на улице, точно также, как это происходит в теплое время года.

Разрешается также разносная торговля: еду можно продавать с рук, лотка, из корзин или тележек. Рестораторы могут организовать точку продажи на частной территории, например, в отеле, предварительно договорившись об этом с владельцами.

Елин напомнил о необходимости строгого соблюдения всех мер предосторожности.