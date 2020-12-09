Около 4 миллионов человек в мире заразились коронавирусом за неделю

Число инфицированных коронавирусом за весь период пандемии на данный момент составляет 67 210 788 человек.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Всемирной организации здравоохранения, за неделю 3 970 427 человек получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. В 73 396 случаях заражение коронавирусом привело к летальному исходу.

Напомним, информацию о вспышке пневмонии, происхождение которой было неизвестно, Всемирная организация здравоохранения получила от властей Китая 31 декабря 2019 года. В дальнейшем было установлено, что возбудитель болезни – новый тип коронавируса. Сложившаяся ситуация была признана ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года.