Вирусолог из Америки поделилась неожиданными негативными последствиями после коронавируса

Дэна Грейсон, вирусолог из Соединённых штатов Америки, поделилась информацией о новых негативных последствиях после перенесения коронавирусной инфекции. Такие последствия могут оказаться в долгосрочной перспективе для мужского здоровья.

Американский вирусолог рассказала, что одно из самых негативных последствий перенесения коронавирса пациентом является эректильная дисфункция. Также Дэна Грейсон отметила, что одним из важных пунктов таких постэффектов от COVID-19 является то, что они могут оказаться пожизенными для пациентов.

Ранее стало известно, что специалисты заметили тенденцию у пациентов, перенёсших COVID-19, которая проявляется в том, что все негативные вытекающие от перенесения инфекции проявляются лишь по прошествии некоторого времени после выздоровления. Были известны такие негативные факторы, как повреждение мышечной ткани сердца.