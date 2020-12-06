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Стационары Петербурга будут применять экспресс-тесты на определение коронавируса

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© Фото: pixabay.com

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Также их будет применять и скорая медицинская помощь.

Для пациентов больниц, которые не были перепрофилированы под пандемию, будет использоваться экспресс-тест на определения COVID-19. Пациенты будут вынуждены сдавать кровь в таких медицинских учреждениях.

Экспресс-тест - это тест на корона вирус, который выявляет присутствие или отсутствие коронавирусной инфекции у пациентов. Такой способ тестирования очень поможет врачам распределять пациентов по стационарным группам.

Дмитрий Лисовец, представитель городского комитета по здравоохранению, рассказал, что на закупку было потрачено около 80 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что коронавирусные меры в городе ужесточаются и Новый год горожане встретят исключительно дома.

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