Вице-премьер порекомендовала привившимся от COVID-19 не употреблять алкоголь

Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, сделала заявление о том, что россияне, которые привились вакциной от коронавируса , должны отказаться от алкоголя на 42 дня.

«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — сообщила вице-премьер.

Голикова также отметила, что организму нужно время чтобы выработать антитела к инфекции, для того, чтобы привитый вновь не заразился «ковидом».