За последние сутки число жертв от коронавируса в Петербурге достигло 47 человек

Число жертв от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге постепенно снижается. В этот раз за последние сутки в Северной столице от коронавируса умерло 47 человек. В России за 24 часа умерло 457 пациентов.

За все время пандемии в Петербурге число умерших от коронавируса достигло 5830 жертв.

Оперативный штаб сообщает, что Москва все еще остается на первом месте по числу умерших за сутки, где жертвами COVID-19 стали 72 человека.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Ленинградской области за последние сутки «ковидом» заразилось 215 человек. За все время пандемии заразилось более 18 тысяч человек. Количество выздоровевших достигло 13 тыс. 963 человек. Умерло с начала пандемии 158 человек.