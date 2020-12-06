В Петербурге за сутки «ковидом» заразилось около 4 тысяч человек

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло отметки в 3753 человека. Таким образом, за все время пандемии количество заболевших достигло отметки в 148 тыс. 153 человек.

Оперативный штаб сообщает, что за последние 24 часа в России заразилось более 29 тысяч человек. На данный момент до сих пор первое место по числу заражений за сутки занимает Москва, где выявлено 7515 заболевших.

В Ленинградской области за последние сутки «ковидом» заразилось 215 человек. За все время пандемии заразилось более 18 тысяч человек. Количество выздоровевших достигло 13 тыс. 963 человек. Умерло с начала пандемии 158 человек.