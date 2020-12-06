Российские ученые изобрели робота, который может брать анализы на коронавирус

Учеными был изобретен робот, который сможет бесконтактно брать у людей анализы на коронавирус.

Данная информация была предоставлена одним из создателей робота, директором Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергеем Шептуновым. Он сообщил, что изобретение в скором времени ожидают медицинские испытания. По словам Шемпунова, чтобы проверить разработку понадобится примерно три-четыре месяца.

Робот может брать мазок из зева человека, заразившегося коронавирусом. Таким образом это позволит обезопасить как пациента, так и лаборанта. Управление роботом осуществляется с помощью джойстика.

Шептунов отметил, что изобретение может быть использовано как в медицинском учреждении так и в аэропорту, также с помощью робота можно проводить тестирование населения в маленьком городе.