2205 граждан Северной столицы остаются на карантине

По информации, которая была предоставлена утром 6 декабря в администрации Санкт-Петербурга, 2205 жителей города на данный момент находятся на карантине. 51 из них – в обсерваторе, 388 заразившихся коронавирусом граждан соблюдают самоизоляцию, 1766 человек – контактные.

За минувшие сутки обработали 1352 вызова, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122.

36736 человек прошли обследование на коронавирусную инфекцию.

В период с 5 октября на портале #мывсместе было зарегистрировано 1079 волонтеров Северной столицы.

Напомним, за весь период пандемии в стране коронавирусом заразился 2 431 731 человек. В 42 684 случаях заболевание привело к летальному исходу. Выздоровело 1 916 396 граждан.