Названа дата пика пандемии коронавируса в Петербурге

Алексей Боровков, проректор СПбПУ, заявил, что пик пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге планируется на начало февраля 2021 года, так как статистика не стабильная и болезнь в городе быстро распространяется.

Проректор подчеркнул, что настоящая ситуация выглядит хуже ожиданий, из-за этого питерская система здравоохранения вынуждена принять непростой вызов.

В феврале число заболеваемых достигнет пика в 148 тысяч человек. Это в 13,5 раз больше пика, который был летом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за последние сутки в Санкт-Петербурге умерло 58 человек от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в городе зафиксировано 5 783 инфицированных случаев.