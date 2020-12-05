Кто получит отказ в вакцинации против коронавируса

Врачами были названы основные причины, в связи с наличием которых человека могут не допустить к вакцинации про COVID-19.

Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения, сообщила, что отказ получат те люди, у которых будут обнаружены некоторые болезни.

Из списка заболеваний, которые поспособствую в отказе врача в вакцине пациентам, были выделены онкологические заболевания, во время прохождения химиотерапии, а также, если на момент приёма у пациента будут обнаружены признаки острой респираторной вирусной инфекции, то он тоже будет не допущен по показаниям к вакцинации. Если вы недавно прививались от другой инфекции, то также можете получить отказ от прививки. Данной категории пациентов врачи дали рекомендацию в принятии препарата от коронавирусной инфекции после 2-4 недель.