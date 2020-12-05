За последние 24 часа в Санкт-Петербурге умерли 58 человек от Covid-19

За прошедшие сутки статистика смертности от коронавирусной инфекции обновилась - ещё 58 пациентов в городе Санкт-Петербург скончались.

Информационную статистику по заболеваниям, выздоровлениям и летальным исходам от COVID-19 ведёт оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России.

По информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России за весь период коронавирусной пандемии в Северной столице было зарегистрировано 5 тысяч 783 случаев смерти от инфекции.

По данным оперативного штаба, по всей России за время пандемии коронавируса было зафиксировано 42 тысячи 684 летальных исходов, а за последние прошедшие сутки инфекция унесла из жизни 508 пациентов.

Напомним, недавно Санкт-Петербруг.ру сообщал, что скоро начинается массовая вакцинация против коронавируса по всей Россиию.