Коронавирус унёс жизнь стареёшей долгожительницы

Клавдия Селюженок была одной из самых старейших жительницей Санкт-Петербурга. И вот в пандемию COVID-19 она умерла от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации Невского района города. Смерть женщины наступила 2 декабря, когда она была у себя дома.

Клавдия Селюженок была возрастом 108 лет, она прожила целый век, человек заставший различные периоды российской и мировой истории своими глазами, то, о чём пишут в учебниках, она могла рассказать сама. Царствование на российском престоле Николая II, блокада Ленинграда, революция - всё это она пережила. Однако пандемия и вирус взяли своё.

Клавдия Селюженок была технологом по металлу многие годы. Она работала на заводе "Арсенал".