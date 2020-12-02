Золото и бриллианты теперь защищают от коронавируса

В городе Санкт-Петербург создали одну из самых дорогих защитных масок.

Ювелиры Питера создали респиратор из золота и бриллиантов. Один из самых дорогих респираторов был создан ювелирами из 3 750 тысяч драгоценных камней. Сумма продажи такого средства индивидуальной защиты составила 10 миллионов рублей. А вес около половины килограмма - 450 граммов.

Маску, кстати уже успели выкупить.

Недавно Санкт-Петербург.ру сообщил, что Ледовый дворец закрыли для посещения из-за недавнего скандального концерта рэпера Басты. Несколько тысяч фанатов и поклонников творчества артиста прибыли на выступление без средств индивидуальной защиты.