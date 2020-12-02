Милонов порекомендовал Little Big давать выступления в уборной

«Пускай они лучше играют в общественных туалетах Ленинградского вокзала, для того, чтобы у людей лучше шел процесс», - Заявил Милонов.

Депутать Госдумы РФ Виталий Милонов не оценил новогодний клип известной группы Littlе Big.

Рейв-группа Little Big сделала клип на свою песню "SMD2020", где была выражена ненависть к 2020 году. Однако Виталию Милонову не понравилось творчества известной группы Санкт-Петербурга, по его словам, такая работа не имеет абсолютно ничего общего с настоящим творчеством, а также депутат назвал "полными уродами" тех, кому новогодний клип Littlе Big понравился.

Также было отмечено, что разница между творчеством Little Big и Бориса Гребенщикова, как между запахом французских духов и ароматом унитаза.