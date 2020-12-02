Путин поручил Голиковой ускорить массовую вакцинацию от коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин, призвал ускорить массовую вакцинацию населения от коронавируса. Поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По предварительной информации массовая вакцинация начнется уже на следующей неделе.

Ранее Голикова заявляла, что масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции должна начаться с нового года. Также вице-премьер отметила, что вакцинация будет делаться на добровольной основе.

По словам разработчика российской вакцины от COVID-19, вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса. Поэтому главное назначение вакцины — это снизить риски развития тяжелого течения болезни, а также в последующем и смерти.