Беглов подписал постановление связанное с ограничительными мерами в городе

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, с 4 декабря запрещается доступ посетителей в развлекательные организации, такие как аквапарки и океанариумы. Также, находящиеся в торговых центрах выставки, музеи и другие организации исполнительных искусств, приостанавливают свою работу. Детям до 16 лет запретят вход на мероприятия, которые проводятся театрами и другими организациями исполнительных искусств.

Кроме того, С 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.



Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.



Всем организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе на территории объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.