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ВОЗ призвала всех жителей страны носить маски на улице

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© Фото: pixabay.com

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Граждане обязаны будут носить маски вне помещений, если невозможно будет соблюдать социальную дистанцию.

На фоне роста заболеваемости и ухудшения ситуации в России с коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые постановления по поводу использования медицинских масок во время коронавируса. Теперь людям необходимо будет носить маски вне помещений, если не удается соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, если помещение плохо проветривается и не проветривается вовсе, то в обязательном порядке необходимо будет надевать маску независимо от социальной дистанции. Данные правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.

Пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны будут носить маски при невозможности соблюдения социальной дистанции.

Однако ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет, но детям от 6 до 11 лет должны носить маски в зависимости от эпидемиологической обстановки, а также умения ребенка обращаться с маской.

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