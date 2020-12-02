В Смольном подготовили новые варианты ограничений в Петербурге

В Санкт-Петербурге 2 декабря в Законодательном собрании бы поставлен вопрос о введении новых запретов и ограничений в Северной столице. Депутаты заявляли, что все решения по ограничительным мерам нужно принимать незамедлительно.

Оксана Дмитриева, глава фракции «Партии Роста», призывала всех депутатов ЗакСа к введению ряда ограничений. По словам чиновницы необходимо уже переводить все школы на дистанционный формат обучения. Однако Дмитриева сочла возможным то, чтобы младшие классы учились в прежнем режиме.

Кроме того, глава фракции «Партии Роста» призывает распространить ограничения на бары, концерты и новогодние праздники.