За сутки жертвами «ковида» в Петербурге стали 82 человека

Число заразившихся и скончавшихся от коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает расти. На этот раз за последние сутки в Петербурге скончалось 82 человека. В итоге за все время пандемии число жертв COVID-19 выросло до 5599 человек.

Оперативный штаб сообщает, что в России за прошедшие сутки скончалось 589 человек, что является анти-рекордом за все время пандемии.

По количеству смертей за сутки Петербург продолжает лидировать. На втором месте находится Москва, где за сутки скончалось 75 человек.

За прошедшие 24 часа в Ленинградской области скончалось 4 человека. В итоге количество скончавшихся от «ковида» достигло отметки в 148 человек.