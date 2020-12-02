За последние сутки в Петербурге выявили 3684 коронавирусных больных

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заразилось 3684 человека. Во всей стране за 24 часа выявили 25 тысяч 345 больных коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб сообщает, что в российской столице за сутки выявили 5200 человек заразившихся «ковидом», что является самым высоким показателем по заболеваемости в России.

За все время пандемии в Петербурге коронавирусом заразилось 133 тысяч 288. За это время число выздоровевших пациентов стало более 75 тысяч. За этот же промежуток времени умерло 5599 человек.

В Ленинградской области за последние сутки «ковидом» заразилось 209 человек. За все время пандемии количество инфицированных больных достигло отметки в 17 тысяч 368 человек.