2293 петербуржца остаются на карантине

На данный момент 2293 граждан Северной столицы остаются на карантине. При этом 56 петербуржцев находятся в обсерваторе, 746 соблюдают самоизоляцию, а 1491 – контактные. Данная информация о текущей эпидемиологической ситуации была предоставлена утром 2 декабря администрацией Санкт-Петербурга.

2625 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, было обработано.

За минувшие сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 34076 петербуржцев.

В период с 5 октября на портале #мывместе было зарегистрировано еще 1054 волонтера Северной столицы.

Напомним, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в РФ заразились 2 322 056 человек, выздоровело 1 807 467 пациентов, в 40 464 случаях заражение коронавирусной инфекции привело к летальному исходу.