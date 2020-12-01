Введение QR-кодов уменьшило случаи нарушения противокоронавирусных мер

В Санкт-Петербурге благодаря введению QR-кодов, а также усилению контроля над соблюдением противоэпидемиологических мер уменьшилось количество нарушений в потребительском секторе.

«Последние проверки показали, что в магазинах и других организациях потребительского сектора зафиксировано уменьшение нарушений», — заявил Александр Беглов.

Количество нарушений благодаря нововведению уменьшилось до 20%.

На данный момент QR-коды получили менее 15% организаций и компаний.

За деятельностью исполнительных органов государственной власти Петербурга наблюдает Ситуационный центр по соблюдению стандартов безопасной деятельности.