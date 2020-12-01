«Ковид» в Петербурге и Калининградской области вызвал повышенное внимание со стороны Минздрава

Ситуация с коронавирусом в России до сих пор остается напряженной. Наибольшие опасения по ситуации с коронавирусной инфекцией у Министерства здравоохранения вызвали в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Кроме того, примерно в 17 регионах России резерв коек для коронавирусных больных не превышает 5%.

На данный момент в Северной столице для пациентов с коронавирусом осталось 6% коек. Больных коронавирусом и пневмонией принимают в 16 городских и пяти федеральных стационарах.

За все время в Петербурге развернуто около 11 тысяч коек. По всей стране развернуто 276 тысяч коек.