Новый корпус городской больницы откроют в Колпино

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, прием пациентов в лечебно-диагностическом корпусе городской больницы №33, располагающейся в Колпино, начнется в ближайшее время.

Беглов отметил, что новое медицинское учреждение почти готово к использованию. Сумма, потраченная на строительство больницы, составила 2,7 млрд рублей, а на оснащение было выделено 1,7 млрд рублей. Проект медицинского учреждения был создан семь лет назад, однако подрядчики часто нарушали сроки строительства.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вокруг корпуса. Построенный корпус будет стационаром-трансформером, в нем будет подготовлено 420 коек, предназначенных для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.