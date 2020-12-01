В пресс-службе Пушкинского музея сообщили причину смерти Ирины Антоновой

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова, которая занимала должность президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, скончалась на 99-м году жизни.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе Пушкинского музея, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Напомним, Ирина Антонова занимала пост директора музея имени Пушкина в период с февраля 1961 года по июль 2013 года. После этого она стала президентом Пушкинского музея. Ирина антонова принимала участие в Великой Отечественной Войне. В 1979 году ей было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.