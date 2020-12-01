Воспитательница, на прогулке у которой погиб ребенок, приговорена к 2 годам лишения свободы

Инцидент произошел 26 марта текущего года. Воспитательница детского сада во время прогулки не углядела за 4-летним ребенком. На площадке в детском саду №100 4-летняя девочка повисла между перегородками игрового комплекса. В таком положении ребенок находился не менее 9 минут 27 секунд.

Бездействие воспитателя обернулось несовместимыми с жизнью последствиями для здоровья ребенка. Девочка получила сочетанную тупую травму головы, шеи и позвоночника. Воспитательница признала свою вину.

Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы. В течении и двух лет ей будет запрещено заниматься педагогической деятельностью и работой, которая связана с воспитанием и надзором за несовершеннолетними.