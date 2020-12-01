С 1 декабря в Петербурге начали действовать новые ограничения, связанные с коронавирусом

В связи с ухудшением текущей эпидемиологической ситуации с первого дня зимы петербуржцев ждут новые ограничения, принятые с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Новые меры касаются наполняемости залов театров и кинотеатров. Залы теперь не могут быть заполнены более чем на 25%.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе Смольного, для мероприятий, билеты на которые были проданы до 18 ноября, будет сделано исключение. Напомним, до введенных ограничений наполняемость залов могла составлять 50%. Помимо этого, не разрешалось продавать билеты без указания зрительского места в зале.