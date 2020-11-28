Пенсионерка, собравшая деньги в помощь медикам, выпускает книгу

Зинаида Корнева, пенсионерка из Санкт-Петербурга, собравла 4,6 млн рублей для медиков, погибших от коронавируса. Сегодня, в субботу, 28 ноября, в эфире передачи «Радиоклуб на Карповке» она сообщила, что на следующей неделе выйдет ее книга, в которой помимо воспоминаний о войне будут истории о медицинских работниках, погибших от коронавируса при выполнении профессионального долга.

Напомним, что Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева 1 мая объявила сбор средств на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса и за полгода собрала более 4,5 миллионов рублей. Во время первой волны пандемии женщина начала записывать ролики, которые семья выкладывала на YouTube, вдохновившись британским ветераном Второй мировой Томом Муром, который собрал почти 30 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом. Ранее ветеран рассказывала, что у нее семья врачей. И дочка, и внучка — медики.