Ближе к декабрю Россия начнёт поставки вакцины в Венгрию

Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что в декабре начнутся поставки небольших партий российской вакцины "Спутник V", а уже в январе поставки станут более крупными.

В эфире телеканала "Россия 24" глава министерства иностранных дел Венгрии сказал, что по причине нестандартной ситуации трудно обозначить точные объёмы поставок и их даты, а также глава МИД Венгрии подтвердил слова министра иностранных дел Петера Сийярто о начале поставок российскй вакцины в небольших количествах в декабре, в январе объём увеличится.

Напомним, что в августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, известной во всём мире как COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V".