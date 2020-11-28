Количество заражений коронавирусной инфекцией превысило 61,5 млн

По информации Университета Джонса Хопкинса, 61,5 случаев подтверждённых заболеваний коронавирусной инфекцией во всём мире с начала пандемии.

На данный момент, Соединённые Штаты Америки всё ещё остаются в списке лидеров по заболеваемости коронавирусом, 13 миллионов 88 тысяч подтверждённых случаев. Следующая по списку страна - Индия. В Индии статистика говорит о 9 миллионах и 309 тысяч человек с начала пандемии. Третье место Бразилия, где по информации официальной статистики 6 миллионов 238 тысяч подтверждённого ковида. Затем на четвёртом месте Франция, которая сообщает о 2 миллионах и 248 тысяч подтверждённых случаев заражений. И наконец, Российская Федерация, которая находится на пятом месте по заражениям. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 215 тысяч.

В мире общее число смертей от коронавируса составляет 1 миллион 441 тысяча человек.

Сегодня, 28 ноября, в Санкт-Петербурге 39 849 тысяч человек прошли обследования на коронавирус. Наблюдается у врачей 2552 жителя города, а 218 из них являются контактными.