Коронавирус влияет на все органы человека

Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий поделился, что covid-19 имеет негативное влияние практически на все органы человеческого организма. Будучи в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», врач поделился:"Нет убедительной доказательной базы, почему это возникает. Но, тем не менее, это очень страшный вирус, который влияет по сути на все органы и системы". Далее, Валерий Стрижелецкий добавил, что данный эффект коронавирусной инфекции проявляется более всего очевидно после средне-тяжёлого периода и тяжёлого. На течение заболевания у пациентов влияет несколько факторов: иммунитет человека, возраст, другие заболевания, если есть. Врач также напомнил петербуржцам о мерах профилактики простудных заболеваний.