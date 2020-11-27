МВД Петербурга запретило сотрудникам полиции мириться в суде со своими обидчиками

В МВД по городу Санкт-Петербург сотрудники считают, что примирение сторон в суде невозможно между блюстителями закона и их обидчиками, которые оскорбляли представителей закона или применяли физическую силу.

Так, ещё в начале марта 2020 года в суе рассматривалось дело против Павла Климова, которого судили за оскорбление и применение физической силы по отношению к сотруднику полиции. Однако в суде сотрудники полиции попросили не наказывать обвиняемого и сообщили, что причинённый вред был заглажен, а также Павел принёс свои извинения, в искренности которых полиция не усомнилась и поверила в раскаяние подсудимого. В следствие чего, было было прекращено.

Но так как примирение запрещено сотрудникам МВД, то одного из полицейских уволили, а судьба его коллеги неизвестна.