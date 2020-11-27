В России ввели единый номер горячей линии по COVID-19

122 - теперь это единый номер телефона по всем вопросам, касающихся коронавируса. На совещании с главами регионов об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее Владимир Путин поручил Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом по проблеме слишком долгого дозвона граждан до медиков.

Вице-премьер пояснил, что идея с единым номером по коронавирусу поможет организовать звонки централизованную систему. В каждом субъекту будут кол-центры, сотрудники которых будут уже оперативно работать с маршрутизацией обращений граждан по вопросам коронавируса. Также по номер 122 можно будет узнать информацию по вызову врача. В случае необходимости сотрудники кол-центра также перенаправят звонок в поликлинику, скорую медицинскую помощью и другим службам медицинского обслуживания.