В Орле в киосках продавали продукцию с изображением Гитлера

290 рублей - столько стоила марка с изображением лидера фашистской Германии в киосках города Орел.

Любой прохожий мог заметить достаточно странную находку на витринах ларьков и киосков города.

Следственный комитет начал проверку по инциденту, законно ли появление такого рода товаров в продаже. Продажа была прекращена в срочном порядке с 26 ноября.

Директор ООО "Орелроспечать", а также директор коммерческой компании, которая закупила и являлась поставщиком данной сомнительной печатной продукции получили предупреждение о недопустимости нарушения закона РФ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от прокуратуры.

Сейчас следствием проводятся все необходимые мероприятия по проверке деятельности, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.