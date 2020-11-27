Жителей Петербурга с хроническими заболеваниями переведут на удалённую работу

Местные власти города Санкт-Петербурга утвердили перечень заболеваний, которые создают риск для граждан в условиях пандемии. Те, кто будут попадать под утверждённые категории заболеваний, в принудительном порядке отправляются на удалённую работу. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, уже подписал соответствующее распоряжение. Жители города могут ознакомиться с ним на сайте.
Перечень заболеваний следующий:
-онкологические заболевания
-заболевания, связанные с системой кровообращения
-иммунодефицит
-беременность, а также послеродовой период
-сахарный диабет
-ожирение
-астма
-заболевания мочеполовой системы
Смольный будет внимательно следить за исполнением работодателями данного распоряжения.