Жителей Петербурга с хроническими заболеваниями переведут на удалённую работу

Местные власти города Санкт-Петербурга утвердили перечень заболеваний, которые создают риск для граждан в условиях пандемии. Те, кто будут попадать под утверждённые категории заболеваний, в принудительном порядке отправляются на удалённую работу. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, уже подписал соответствующее распоряжение. Жители города могут ознакомиться с ним на сайте.

Перечень заболеваний следующий:

-онкологические заболевания

-заболевания, связанные с системой кровообращения

-иммунодефицит

-беременность, а также послеродовой период

-сахарный диабет

-ожирение

-астма

-заболевания мочеполовой системы

Смольный будет внимательно следить за исполнением работодателями данного распоряжения.