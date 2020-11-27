В России были зарегистрированы повторные случаи заболевания коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко сделал заявление о том, что в Российской Федерации были зарегистрированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава отвечал на вопросы журналистов, которые спрашивали его о случаях повторного заражения, и Михаил Мурашко сказал: "Есть, они были опубликованы", — приводят слова главы Минздрава журналисты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также сделала заявление по поводу повторных заражений. Однако она утверждала, что в Росии подобных случаев специалистами не зафиксировано, а также, что в мире всего 24 подтверждённых случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Александр Горелов, занимающий пост заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, также прокомментировал данную ситуацию и сказал, что подобные случаи повторного заражения очень редки.

Однако сами россияне, в частности врачи, сообщают всевозможными способами, что повторные случаи заболевания не такая уж и редкость, и происходит это уже достаточно давно.