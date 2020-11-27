Новосибирские ученые изобрели противовирусное средство "Антивираза"

Неудивительно, что сейчас растет спрос на противовирусные препараты. Осенью люди чаще болеют респираторными заболеваниями, а из-за коронавируса все стали особенно бережно относиться к своему здоровью. Конечно, важно использовать маски, но дополнительно необходимо проводить средством «Антивираза» дезинфекцию воздуха в помещениях, потому что высокая концентрация людей в одном месте создает повышенную опасность заражения. Для инфицирования десятков людей достаточно всего одного-двух носителей инфекции, которые, возможно, даже и не подозревают об этом. В результате люди проходят изнурительное лечение с непредсказуемыми последствиями и многодневный карантин.

Новосибирские учёные центра развития технологий «Вектор» разработали противовирусное дезинфицирующее средство «Антивираза», чтобы защитить от заражения инфекций широкого спектра вирусов. В основе препарата — действующее вещество эндонуклеаза бактериальная. Это тоже продукт ЦРТ «Вектор», который уничтожает вирусы путём быстрого разрушения их ДНК и РНК.

Препарат может применяться в различных форматах: распыление в воздухе с помощью пульверизаторов, увлажнители воздуха или генераторы «холодного тумана», обработка медицинских масок и одежды, использование во влажной уборке. Воздушно-капельный аэрозоль способен обеспечить противовирусную защиту в режиме 24/7. Таким образом в помещении создается безопасная атмосфера.

При эффективной дезинфекции препарат «Антивираза» не имеет запаха и не оставляет следов на коже человека и окружающих поверхностях. Он не содержит хлора, щелочей, спиртов, галогенов, формальдегида и не накапливается в биологических тканях. Для человека он абсолютно безвреден и не вызывает аллергии. Препарат не оказывает побочного воздействия ни на животных, ни на растения.

Для максимально эффективного применения противовирусного препарата ЦРТ «Вектор» предлагает выгодное решение. До 30 ноября 2020 года при покупке двух больших упаковок «Антивиразы» в подарок предоставляется ультразвуковой увлажнитель воздуха для самостоятельной обработки помещений.*

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