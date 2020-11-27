ОГЭ в 2021 году не отменят

По информации, которая была предоставлена главой Роспотребнадзора Анзором Музаевым, в планы ведомства не входит отмена Основного государственного экзамена для учащихся девятых классов. Однако, вместо планируемых экзаменов по четырем предметам, школьники будут сдавать только три.

Он отметил, что сокращение количества экзаменов до трех является консолидированным решением сотрудников ведомства.

По словам Музаева, Роспотребнадзор осуществляет консультации с Минпросвещения по данному вопросу. Эта тема также освещалась в процессе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.