Пригожин продолжает жаловаться на финансовые трудности

Пригожин отметил, что в связи с отменой массовых мероприятий, артисты переживают трудности.

Он сообщил, что звезды вынуждены возвращать гонорары, которые были им выплачены за новогодние выступления, так как концерты отменяются. В результате артисты теряют основную часть своего дохода и испытывают, в связи с этим, финансовые трудности. Продюсер добавил, что он и певица Валерия воздерживаются от создания крупных планов, осознавая, что ситуация от них не зависит.

Во время недавней поездки в Дубай Валерия выступила на закрытых вечеринках, благодаря чему, она смогла оплатить сьемку клипа и фотосессию.

Продюсер также ответил на слова Шнурова, напомнив звезде, что они с супругой вынуждены содержать также свою команду.