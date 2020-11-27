118 школьных классов Петербурга перевели на удаленное обучение

Число классов Петербурга, которые отправлены на карантин, растет.

По информации, которая была предоставлена в Комитете по образованию, в 60 школах Северной столицы 118 классов были переведены на дистанционный формат обучения. Помимо этого, на карантин закрывают также и группы в детских садах Петербурга. На данный момент 16 групп в 14 детских садах ушли на карантин. Принятие данных мер было спровоцировано вспышками ОРВИ и коронавирусной инфекции среди детей.

Напомним, за прошедшие сутки 3 683 жителя Северной столицы получили положительные результаты теста на коронавирус. В настоящее время Петербург находится на второй строчке рейтинга заболеваемости среди всех регионов Российской Федерации.