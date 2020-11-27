Стал известен процент россиян, имеющих антитела к коронавирусу

По словам инфекциониста РУДН, около 50-60% жителей России уже приобрели антитела к коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, страна в данный момент находится во второй половине процесса эпидемии. Он также отметил, что вторая часть жителей России может либо заразится коронавирусной инфекцией, либо избежать заражения.

Напомним, за прошедшие сутки в Российской Федерации тест на коронавирус дал положительный результат еще у 2 215 533 человек. За весь период пандемии заражение коронавирусом привело к летальному исходу в 38 558 случаях, 1 712 174 человека выздоровело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за сутки в Северной столице коронавирусной инфекцией заразились 3 669 человек.