В комитете по здравоохранению сообщили, кого принудительно отправят на дистанционку

Согласно распоряжению комитета по здравоохранению, некоторые жители Петербурга будут вынуждены работать дистанционно. В начале ноября данные меры носили рекомендательный характер, однако сейчас они обязательны.

В новом распоряжении присутствует информация о том, что распоряжение от 6 ноября больше не действительно. Работать удаленно будут беременные женщины, а также работницы, которые проходят послеродовой период. Кроме того, сотрудники, имеющие хронические заболевания, также перейдут на дистанционку. Среди них – люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, астмой, а также работники с бронхоэктатической болезнью и хронической обструктивной легочной болезнью.

Перечень хронических заболеваний, которые являются причиной перехода на дистанционный формат работы, был утвержден в документе.