Инфекционист назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Евгений Тимаков, инфекционист и вакцинолог, объяснил, что такое резкое повышение заболеваемости за сутки в России к выходным, так как именно к выходным говорят результаты тестов, сделанные в начале недели.

«Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой — меньше», — заявил Евгений Тимаков.

Также медик отметил, что каждую неделю в четверг, пятницу и субботу наблюдается увеличение числа заболевших, а вторник и среда — всегда снижение числа заболевших.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за последние сутки в Северной столице выявили 3687 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Россия достигла анти-рекорда за сутки по числу заболевших «ковидом» — 27 543 человека.