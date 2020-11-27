Удаленное обучение в школах хотят продлить еще на год

В России из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией планируется продлить еще на один год антикоронавирусные меры во всех школах страны и детских садах.

Ранее нынешние действующие правила вводили на срок с 30 июня по 1 января 2021 года. Кроме того, в Роспотребнадзоре рассматривается вариант о продлении всех эпидемиологических мер в школах до 1 января 2022 года. Документ уже опубликован на портале проектов правовых актов.

Напомним, что во всех школах и детсадах запрещено проведение мероприятий с участием нескольких групп или классов. Также обязательным является постоянный контроль температруы и усиленная уборка всех помещений.