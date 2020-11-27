За сутки в Петербурге коронавирусом заразилось 3687 человек

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в Санкт-Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Ленинградской области за последние 24 часа выявили 207 заболевшихкоронавирусом.

Наибольшее число заражений за сутки по-прежнему наблюдается в Москве — 7 918 инфицированных. На втором месте в анти-рейтинге находится Санкт-Петербург — 3687 заболевших.

Число смертей от COVID-19 достигло отметки в 63 человека. За сутки выздоровело 1898 человек.

За все время пандемии в Петербурге выявили 114 820 человек. Умерло 5280 пациентов.

За последние сутки Россия побила рекорд по количеству заболевших за сутки — 27 543 человек.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.Ру, за прошедшие сутки в Петербурге сделали 38 тысяч 407 тестов на COVID-19.