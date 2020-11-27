За прошедшие сутки тест на COVID-19 сдали более 38 тысяч человек

Оперативный штаб Петербурга сообщает, что в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки было проведено 38 тысяч 407 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

На данный момент под наблюдением врачей находится 2593 человека с подозрением на заражение коронавирусом. Среди них 2008 пациентов — контактные.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в городе зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения «ковидом». Кроме того, число смертей за весь период пандемии в городе приблизилось к отметке в 5200 человек.

За все время пандемии в России более 2,1 млн зараженных COVID-19.