Вице-губернатор Петербурга поручил проконтролировать переход сотрудников на «удаленку»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин поручил провести проверку по переводу сотрудников на «удаленку». В ситуационном центре при правительстве Петербурга будут проверять то, как организации и компании соблюдают распоряжения губернатора города и Роспотребнадзора, а именно перевод сотрудников на удаленный режим работы.

Кроме того, при проверке правительство будет обращать внимание на данные об «удаленщиках», которые предоставляет организация и компания.

Напомним, что губернатор Петербурга поручил всем организациям перевести 30% сотрудников на удаленку, а также работников старше 65 лет.