Песков объяснил, почему Путин не будет прививаться от COVID-19

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент Российской Федерации не будет прививаться от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что Путин не будет участвовать в испытании российского препарата, так как широкая вакцинация от коронавируса в стране пока не осуществляется. Песков сообщил, что при этом, выступить в качестве добровольца и привиться Путин не может, так как является главой государства.

Напомним, согласно последним данным, всего на территории страны коронавирусной инфекцией заразились 2 128 828 человек. При этом 1 634 671 больных выздоровело. Коронавирус привел к летальному исходу в 37 031 случае.